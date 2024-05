Tartu Postimees portreteeris Tartu ülikooli kliinikumi sporditraumatoloogia keskuse juhti ja ortopeedi Leho Ripsi (50), kelle igapäevane töö on sportlaste vigastused, liigeste kulumised ning ülekoormustest tingitud tervisehädad. Ta ütleb, et spordivigastused on tühi-tähi haiguste kõrval, mis tabab tugitoolisportlasi. Leho Rips on Järvamaalt pärit ning lõpetanud Paide gümnaasiumi.