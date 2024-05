15. juunil kell 13 lõpetab Aravetel kooli tänavu 21 noort. Üheskoos on õpitud 1563 päeva. Tutipäeval saabusid noored kooli juba kell 5 hommikul, et sättida koolimaja pahupidi- raamatud olid mööda koridore laiali ning sodi ja erinevaid esemeid vedeles siin ja seal, et imiteerida ühe noore elukeskkonda.