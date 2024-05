Türi vallavolikogu liige: poliitilised võitlused ei tohi peatada Järvamaa arengut

Kui meediast on selle teemalisi artikleid lugedes jäänud Paide ja Türi tänased juhid kidakeelseks, siis tegelikkuses on plaan tänasest sihtasutuse Järvamaa juhist lahti saada ringelnud Järvamaa poliitkoridorides päris pikalt. Spekuleerida võib selle üle, et tänasele Paide linnavõimule on hambusse jäänud sihtasutuse juht, kes teatavasti on olnud pikaajaline Paide linnapea kui ka tänane Paide opositsiooni üks juhtfiguure. Kuid poliitringkondades räägitakse ka sellest, et SA Järvamaa juhatuse liikme kohta soovitakse pakkuda mõnele parteiliikemele, et tänast võimupositsiooni maakonnas laiemalt kindlustada. Tahaksin meelde tuletada, et sihtasutus Järvamaa on loodud kolme Järvamaa kohaliku omavalitsuse initsiatiivil ning selle peamine eesmärk on traditsioonide säilitamine kui ka maakonna tuleviku planeerimine.