Sinilillekampaania kogus tänavu tuhandeid eurosid toetust

“Mul on hea meel, et nii paljud Eestimaa inimesed on kaasa tulnud veteranikuu ja sinilille kandmise traditsiooniga ning leidnud võimaluse toetada kaitseväe ja Kaitseliidu veterane, kes annavad panuse meie kõigi turvatundesse,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur.