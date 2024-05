Aastane Lenna Heleen otsib Pardiralli abiga lootust tervenemiseks

Ema Merlin ütleb, et Lenna on väga vapper, väike sõdalane. Ravita oleks Lennal täna jäänud elada pool aastat. Õnneks on leitud ravim, mis on mõeldud küll täiskasvanutele, aga mille puhul on Lenna kasvajaga võitluses nähtud mõju.

Foto: Erakogu