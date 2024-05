Üle 8000 euro suurust kuupalka teenis 26 järvalast

Statistikaamet avalikustas, et tänavu esimeses kvartalis oli keskmine brutokuupalk 1894 eurot, mis on 8,8 protsenti kõrgem kui eelmise aasta samal ajal. Järvamaal tõusis keskmine brutopalk aasta alguses 1558 euroni. Aasta tagasi oli see 1423 eurot, seega 135 eurot väiksem. Aastane palgatõus on maakonnas olnud seega 9,5 protsenti.