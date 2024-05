Noor ettevõtja loob lastele rahustavaid jutte

Krõõt Kroonmäe on kogenud, et aastaid ainult kodukontoris töötamine mõjub vaimsele tervisele halvasti. Seetõttu jagab ta töötegemist kodu ja coWork Paide vahel, et füüsiline kontakt inimestega ei kaoks.

Paide ettevõtja ja kahe lapse ema Krõõt Kroonmäe (35) pani eelmisel sügisel aluse oma idufirmale, portaalile calmy.ee, mis pakub lastele meelerahuharjutusi. Juba enne seda palgatööd tehes teadis Kroonmäe, et just ettevõtlus on tema tulevik. Kaheksa aastat kodukontorit on talle aga õpetanud, et see pole kaugeltki ideaalne töökeskkond, sest võib lõppeda suure läbipõlemise ja vaimse mandumisega.