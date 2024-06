Paide linnapea Kaido Ivask põhjendas otsust sellega, et nõukogus pole nii palju (kuus - toim) liikmeid vaja. "Pealegi on Jaan Madis siirdunud Järvamaalt ära. Saame hakkama vähemas koosseisus ning nendega, kes on kohapeal," vastas ta.