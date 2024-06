Paide äärelinna miljonikompleks näeb välja igati esinduslik

Lääne päästekeskuse juht Heiki Soodla sõnas sarikapeol, et ühe päästekomando ehitamine on maamärk, mis on mõeldud püsima aastasadu. „Lääne regioonis on viimase kümne aastaga ehitatud 12 komandot, Paide on siis 13. uus päästekomando,” loetles ta. „Paide kui Eestimaa keskpunkti päästekoha asukoha valisime me perspektiiviga, et uue komandohoone kõrvale saaks tulevikus kerkida elanikkonnakaitse ohutuskeskus. Krunt on meil olemas, mida aga hetkel ei ole, on rahalised vahendid.”