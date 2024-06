Kirna tulbiilu käis imetlemas rekordiliselt palju lillesõpru

Kirna mõisa omanik Reimo Lilienthal selgitas, et täies õiteilus on mõisaaed vahel olnud isegi neli nädalat, eelmisel aastal õitsesid tulbid kolm nädalat, kuid tänavu piirdus see aeg kõigest kahe nädalaga. „Selline kuumus pole tulpidele hea,“ sõnas ta.