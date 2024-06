Verstoni müügitulu kasvas eelmisel aastal 15 protsenti

2010. aastal tegevust alustanud Verston on kasvanud Eesti juhtivaks tee-ehituse ja korrashoiu täisteenust pakkuvaks ettevõtteks, mis panustab valdkonna arengusse, kaasajastamisse ning efektiivsuse suurendamisse.

Ettevõte on koos partneritega ehitanud mitu riigile olulist objekti, näiteks Reidi tee Tallinnas, kommunismiohvrite memoriaali taristu, Saarde tuulepargi teedetaristu ning Tallinna ja Ämari lennujaama laiendused, asfalteerinud Tartu maantee Ardu-Võõbu ja Võõbu-Mäo neljarealised lõigud. Suurematest objektidest on praegu töös Sopi-Tootsi tuulepargi teedetaristu rajamine ja Pärnu-Uulu neljarealise teelõigu ehitus, samuti Rail Baltica objektid. Ettevõte annab tööd ligi 330 inimesele. Oma tegevusvaldkonnas on Verston esimene ehitusettevõte, kes liitus Rohetiigriga.