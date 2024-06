Arvamusfestivali uus eestvedaja: Paide ja arvamusfestival käivad kokku

Liiva sõnul vastas Taaniel Raudsepp kõikidele nõukoja ootustele. «Ta omab mitmekülgset ja pikaajalist juhtimiskogemust, on teadlik arvamuskultuuri ja demokraatia arendamise väljakutsetest ning tal on tugev tahe arvamusfestivali strateegilisi eesmärke ellu viia,» lausus ta. «Samuti on tema kogemustepagasis valdkonna rahastamise ekspertsus. Need oskused on festivali kui vabaühenduse juhtimise juures väga olulised.»