Toidusalu on aed, mis on kavandatud inspireerituna looduslikust metsast, selle struktuurist ja protsessidest. Toidusallu valitakse inimesele otseselt kasulikke taimi, sealhulgas söödavaid ja ravimtaimi, küttena ja ehitusmaterjalina kasutatavaid taimi, aga ka toidusalu toimimiseks kasulikke taimi, näiteks lämmastikku siduvaid taimi, et vähendada oluliselt väetamise tarvet.

Foto: Arvo Meeks