Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

Esimene kokkupuude Arvamusfestivaliga jäi talle üsna eredalt meelde. "See oli teine või kolmas festival, kui tulin sellise kerge skepsisega, et inimesed tulevad kokku ja räägivad, mis see siis ikka nii erilist on. Ja siis, kui nägin, mis siin Paides toimub, oli see tõeline vauelamus. Eestlased on kokku tulnud ja arutlevad väga sisukatel teemadel, suurepärane õhkkond hoolimata sellest, et sadas vihma. See kõik oli väga kihvt," meenutas ta.