E-piim Rattapäeva korraldaja Teet Kallakmaa sõnul sai rattapäeva kontseptsioon paika eelmisel aastal – see töötas, seega polnud põhjust midagi muuta. „Õigemini korraldame sarnast võistlust neljandat aastat, aga teist aastat E-piim Rattapäeva nime all," täpsustas ta ja selgitas, et võistlus käib samamoodi, nagu varem, aga teist aastat on kohal ka E-piim oma telgiga, kus saab piimatooteid degusteerida, on rattavarustuse laat – osta/müü/vaheta uut või kasutatud rattakaupa. Rätsepa talu pakub einet ja lasteteala tegevusi pere noorimatele. Muusikat teeb AG. Nii et kohale tasub tulla mõni aeg enne starti.