Roosna-Alliku põhikoolis jagati tublimatele stipendiume

Sihtkapital „Õpihimuline Noor" nõukogu on alates 2003. aasta kevadest teinud kokkuvõtteid Roosna-Alliku Põhikooli õpilaste saavutustest ja 13. juunil olid Roosna-Alliku mõisa palutud õpilased, kelle saavutused õppimises väärivad tunnustamist. Sihtkapitali asutajaks on AS Rebruk Farm, kes tegi sihtkapitali asutades esimese sissemakse 50 000 krooni. Kõik need aastad on ettevõtted ja eraisikud teinud sihtkapitali arvele annetusi ja igal aastal on olnud võimalik teha väljamakseid tublidele õpilastele summas ca 2500 eurot aastas.