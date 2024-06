PILDID Tarbja tehases tehakse jäätmetest ehitusmaterjali

Plastijäätmetest Neularis valmiv materjal on 100% taaskasutatud materjalist ning kõik tooted on ka pärast kasutust 100% uuesti taaskasutavad. Väljanägemiselt on kõik tooted identsed puitmaterjalile, kuid mitme eelisega puidu ees: materjal on hooldusvaba, ilmastikukindel, soojust isoleeriv, heli peegeldav ja parasiidivaba. Lisaks on materjalil pikem kasutusaeg kui puitmaterjalist valmistatud terrassilaudadel, hobuboksidel, latritel või müraseintel.