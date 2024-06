Uue kuuga saab postkontori aeg ümber

Veel aprillis pöördus vallavalitsus Omniva poole ettepanekuga postkontori teenuse osutamist kevadpealinnas siiski jätkata, tuues välja ka omapoolsed põhjendused. Vallavanem Sulo Särkineni sõnul on postkontori olemasolu linnas õigustatud, seda ilmestab ka postkontori kasutus 800 kuni 1200 korda ühes kalendrikuus. Ta nõustus, et postkontori kasutamine on küll viimasel aastal vähenenud, kuid linlased käivad ikkagi märkimisväärselt sageli postkontoris. «Soovime, et linna ja valla elanikele jääks alles võimalus kasutada postkontori teenuseid kohapeal, mitte et peaks sõitma selleks Paidesse,» ütles Särkinen aprillis.