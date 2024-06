Noored valivad üha julgemalt kutsekeskharidusõppe

Haridusandmete (stat.ee, haridussilm.ee) järgi on ligi 51 protsenti Järvamaal põhikooli lõpetanutest valinud kutsehariduse. See ületab märgatavalt Eesti keskmist, mis on 32 protsenti. Valikud näitavad, et kohalikud noored on otsustanud oma tulevikku kindlustada praktiliste ja nõutavate oskustega, mis avavad ukse tööturule juba varakult.