Koeru keskkooli lõpetab kokkuhoidev ja asjalik lend

Koeru keskkooli on direktor Jaan Kabini sõnul medaliga lõpetajaid olnud pea igal aastal. „Usun, et teadlikult medaliga lõpetamist ükski õpilane endale peamiseks eesmärgiks ei sea. Pigem on igasse meie lendu mahtunud õpilasi, kes tahavad õppida ja on endale parema tuleviku kindlustamiseks kõrged eesmärgid seadnud,” arutles ta. „Üldjuhul tähendavad head hinded ka häid riigieksamite tulemusi. Sellised õpilased teevad meele igati rõõmsaks!”

Kabin teadis lisada, et kooli kunagistest medalistidest ainult üks ei ole tema teada valinud edasiõppimiseks kõrgkooli. „Tean, et temagi on nüüd jõudnud arusaamisele, et kõrgkool on vajalik järgmine samm.”