Järvamaa koostöö naabritega pälvis suure tunnustuse

Regionaalmaasika konkursile sai 23. maini esitada inimesi, organisatsioone ja ettevõtteid, kes paistsid 2023. aastal silma regionaalarengut toetava ettevõtmisega. Tänavusele konkursile laekus kokku 19 kandidaati. Valik oli kirev – kas edendati piirkonna majandust töökohtade loomise kaudu, pakuti piirkonnale omaseid tooteid ja teenuseid või aidati muul moel oluliselt kaasa piirkonna eripära säilimisele ja arengule.

Auhinnasaajaid tunnustati Eesti klaasikunstniku Maret Sarapu tehtud klaasist maasikaga.

„Tänavuste regionaalmaasika laureaatide algatused on suurepärane näide sellest, kuidas omavalitsuste vaheline koostöö viib avalikke teenuseid uuele tasemele. Ning sellest, kuidas inimeste ja ettevõtjate entusiasm ja sihikindlus aitab kaasa kohaliku elu elavdamisele ja töökohtade loomisele,“ ütles peaminister Kaja Kallas. „Olete näidanud, et kui on tahtmist ja ettevõtlikkust, siis on kõik võimalik. Teie oskus näha võimalusi on inspiratsiooniks kogu Eestile.“

Laureaadid valis välja žürii, kuhu kuulusid Eesti Linnade ja Valdade Liidu, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ning Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindajad.

Regionaalminister Piret Hartmani sõnul on Regionaalmaasikast saanud tore traditsioon ja tänavu antakse auhinda välja juba 11. korda. „Igal aastal on olnud auhinnasaajate hulgas kohalikke algatusi ja üritusi, mis on saanud tuntuks üle Eesti,“ rõõmustas regionaalminister.

„Hea meel on tunnustada ettevõtjaid, kes on aidanud edendada kohalikku ettevõtlikkust ja ettevõtlust, loonud juurde uusi töökohti ning arendanud elukeskkonda. Just tänu sellistele eestvedajatele loome Eestit, kust kõikjal on hea elada. Tänavu oli mul väga hea meel näha, kuidas auhinnasaajad panustavad oma kohaliku piirkonna ellu väga erinevatel viisidel, sealhulgas hoiavad au sees kultuuripärandit ja panustavad kogukonnaellu,“ lisas minister.

Varasematel aastatel on Regionaalmaasika pälvinud teiste hulgas näiteks kodanikualgatus „Maale elama“, Paide arvamusfestival, Sõmeru maaelufestival ja Saaremaa toidufestival. Lisaks ka mitu koostöövõrgustikku, nagu näiteks Peipsi toidu võrgustik, kaugtöökeskuste võrgustik Kupland ja Mulgi Väiketootjate Liit.