Ehtne rüütel annab õpilastele ajalootunde

Ajakeskuse Wittenstein ja Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts ütles, et võimalikult tõetruud rüütlit kehastav Keio Viks võttis muuseumiga ühendust ja pakkus võimalust koostööks. «Jäime algul äraootavale seisukohale, aga kui lugesime temast Järva Teatajas ilmunud artiklit ning nägime, et ta on tõeline rüütliaja fanaatik ja ajalooentusiast, tekkis ka meil huvi ja mõtteid,» selgitas ta.