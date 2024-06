1924. aastal pandi nurgakivi Türi gümnaasiumi hoonele, kus praegu on end sisse seadnud vallavalitsus ja raamatukogu. Seega saab valge maja tänavu sajaaastaseks, mille puhul võttis vallavalitsus kevadel plaani taastada maja ees asuv purskkaev. Mõte on ilus, ent valla rahakott on selleks liialt õhuke. Plaani vastu ajal, mil omavalitsuse rahaseis niigi keeruline, on ka vallavolikogu opositsiooni esindajad.