Raamatukogu suleb kaheks nädalaks uksed

Raamatukogu direktor Astrid Karpender selgitas, et nipet-näpet töid, mida suvisel ajal raamatukogu ruumides teha, on erinevaid. Peamine murekoht aga, mille töömehed käsile võtavad, on raamatukogu lugemissaalides valgustuse pearendamine. "Lambid on meil head, aga neid on liiga vähe," täpsustas ta. Ning kuna põrandad on tumedat tooni nagu ka riiulid, siis neelavad need praeguse vähese valguse ning lugejad riiulite vahel peavad oma silmi ekstra pingutama.