Abitaotlejate arvu suur kasv seab vähiravifondi raskete valikute ette

Seni on kõikide fondi sihtgruppi kuuluvate vähihaigete ravi saanud annetajate toel rahastatud. Kuid ainuüksi viimase kolme kuu jooksul on fond tasunud raviarveid rohkem kui 1,2 miljoni euro eest. Aprillis, mais ja juunis sai Kingitud Elu kokku üle 100 abitaotluse neilt, kelle ravi tervisekassa ei rahasta, ning nüüd on isegi reservid otsakorral.