Talendipäev tõi Türile 101 noort võrkpallurit

“Iga kord tehakse erinevaid treeninguid ja treenerite vahetused on samuti osa protsessist, siis on lastel ka põnevam. Sel korral oli uudseks osaks Mark Leinfeldi trenn, mis on kindlasti paljudele abiks. Võrkpalliplatsil oli tüdrukutel sel korral Margit Keerutaja-Musta poolt välja mõeldud teatevõistluste vormis trenne, kus oli vaja lahendada tekstülesandeid. See eeldas lastelt koostöö tegemist, koos mõtlemist ja lahendamist. Neid jälginud treenerid said vaadata, kuidas keegi käitub – kes haaras initsiatiivi, kelles võiks olla liidripotentsiaali. Mingid järeldused oli võimalik selle pinnal teha ja kindlasti oli see põnev protsess. Muidu olid treeningud mängulised nagu sellele vanusele kohane,” kirjeldas Toobal.