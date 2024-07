Ilupurskkaev miljoniaugus: kas Türi valla prioriteedid on ikka õiged?

Kui eelarve prognoositav maht on ligi 22 miljonit eurot, siis põhitegevuse tulude ja kulude vahe on ligi miljon eurot. Selleks et tulla toime, oleks kohe vaja üle miljoni euro lisaraha, et elu ei kannataks. Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK), kes on Türi vallale andnud laenu, on teinud vallale mitu märgukirja. Riigiasutuse hinnangul on viimaste aastatega hakanud valla laenu maksmise võimekus tunduvalt vähenema.