Mees kadunud, auto leitud Politsei otsib Türi vallas kadunud 30aastast Tanelit

Lähedastel oli viimane kontakt Taneliga 27. juunil ja pärast seda ei ole lähedased temaga ühendust saanud. 1. juuli hommikul leiti Taneli auto Taiksest, Türi-Arkma tee äärest, kuid Taneli asukoht on endiselt teadmata. Politseinikud on kontrollinud mehe võimalikke viibimiskohti ja teda piirkonnast otsinud. Otsimisel on abiks teenistuskoer, päästjad drooniga ning vabatahtlikud. Kahjuks ei ole seni õnnestunud Tanelit leida.