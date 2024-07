Arvamusfestival avaldas üle 200 aruteluga kava

Arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammisti sõnul on avaldatud kava justkui ühiskonna peegel. „Programmi pääsenud arutelud näitavad väga hästi seda, mis on eestlaste mõtetes ja südametes. Just nendel teemadel saabki Arvamusfestivalil arutleda,” ütles Tammist, kelle sõnul on selle tõestuseks mitmeid näiteid. „Tänavu on suurt kõlapinda saanud rohe- ja kliimapoliitika ning see kajastub selgelt ka festivali kavas. Näiteks on programmis arutelud nagu „Mis saab riietest järgmisel aastal?” ja „Paneme rohepöörde tööle - kõigi jaoks”. Jätkuvalt on väga aktuaalsed ka kõik Ukrainas toimuva sõjaga seotud küsimused,” märkis Tammist, et neid teemasid esitati läbi avaliku ideekorje väga rohkelt.

Arvamusfestivali programmijuhi Kristin Kivimäe sõnul on lisaks rohepöörde, sõja ja julgeoleku teemadele ka palju energeetikat, vaimset tervist ja kultuuri puudutavaid arutelusid. „On teemasid, mis käsitlevad probleeme ühiskonna tasandil, kuid kindlasti leidub ka selliseid arutelusid, mis kõnetavad inimesi just indiviidi tasandil,” ütles Kivimäe. Tema hinnangul on festivali teemade ring nii lai, et huvipakkuvaid arutelusid leidub igaühe jaoks. Tänavu on kavas oma koht ka spordil, mis on märgiline, sest festivaliga samaaegselt toimuvad olümpiamängud. Näiteks leiavad aset arutelud „Valust, nõiajahist ja vilepuhujatest spordis”, „Kas talent saab kasvada piitsata?" ning „Tehisintellekti roll Eesti jalgpalli arengus”.