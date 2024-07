Paide kassiühing vajab abi

Nii nagu mitmed koduloomade varjupaigad üle Eesti on täna mures vähenenud annetuste pärast ning võitlevad ellujäämise eest, on raskes seisus ka Paikassi mittetulundusühing, kelle hoole all elab Paides umbes 160 kassi. "Ei oska enam tehagi ühtegi pilkupüüdvat postitust, et leida häid inimesi, kes aitaks meie 3500 eurose kliinikuarve ära maksta," seisab kurvas sotsiaalmeedia postituses.