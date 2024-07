Paides avati tavaliselt erilisem kingi- ja raamatupood

Omniva kliendikogemuse juhi Siim Tammesalu sõnul on Paide postkontori asukoha muutus hea näide, kuidas ettevõte viib oma postiasutused kohtadesse, kus inimesed juba harjumuspäraselt liiguvad ja saavad seeläbi mitmed igapäevased toimingud ühe käiguga mugavalt tehtud. Ta lisas, et ärikeskus asub piirkonna tõmbekeskuses, kuhu koondub üha enam kaubandust, mistõttu on loogiline, et ka teenused sinna liiguvad.