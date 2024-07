„Viimase poolaasta statistika näitab, et jätkuvalt on raudteega seotud õnnetuste põhjusteks tähelepanematus, vale sõidukiiruse valimine raudtee ületamisel, samuti raudteel viibimine selleks mitte ettenähtud kohas. Kokkupõrked toimuvad enamasti ülesõidukohtadel, mis on reguleeritud vaid liiklusmärkidega. Seetõttu tuletame meelde: enne raudtee ületamist veendu alati, et rongi või muud raudteeveeremit ei ole lähenemas,“ ütles TTJA raudteetalituse juhataja Kadi Zavadskis.