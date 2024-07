Rotary klubi toetab endise koolimaja purskkaevu taastamist

Üks Rotary liikumise põhimõtetest on tegutseda elamiskõlbliku keskkonna suunas ja selle põhimõtte järgi on Türi Rotary klubi toimetanud juba pea 30 aastat. Sel aastal otsustasid Rotaryd toetada endise koolimaja purskkaevu taastamist.

Viigipuu tõi välja, et lisaks nende endi rahalisele panusele, võtab Rotary klubi sel aastal ka initsiatiivi, et purskkaevu taastamise ning seda ümbritseva ala ümberkujundamise projekti elluviimise toetamiseks ettevõtjatega läbirääkimisi pidada. „Mitmed ettevõtjad on minuga juba ise ühendust võtnud ja oma panustamise soovist teada andnud," kinnitas Viigipuu ja oli veendunud, et neid ettevõtjaid, kes antud projekti toetada tahavad, on kindlasti veel.