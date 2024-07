Kui tahad sportida seltskondlikult, mängi tennist

Samal ajal Wimbledoniga algas sel nädalal ka Paide väliväljakutel sõbralik turniir, mis pakub kohalikele tenniseharrastajatele võimalust kord nädalas kokku tulla ning üksteise vastu või kõrval, tegemist on paarismängudega, võistelda. Parimad selguvad kõikide etappide tulemuste liitmisel.

Jah, pall ei lenda nii kiiresti kui Wimbledonis ega alati sinna, kuhu vaja, võrk on tihtipeale pigem takistuseks, serv õnnestub ehk alles neljandal katsel ja punktiarvestus läheb segi, aga Paide mõne aasta vanused väli­väljakud on meelitanud kohalikud tennisesõbrad üle aastate jälle kodudest välja ning ajendanud meelde tuletama kunagi õpitud tõdesid. Lisandunud on palju uusi mängijaid.