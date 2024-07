Järvamaa ujub vastuvoolu Notaritehingute arv kasvab

Notarite Koja aseesimehe Priidu Pärna sõnul on kinnisvaratehingute arvu langus küll aeglustunud, ent jätkub siiski Eesti majanduses endiselt valitseva ebakindluse tõttu. „Ehkki Euroopa Keskpank langetas juuni alguses intressimäärasid 0,25 protsendipunkti võrra, püsivad intressid endisel kõrged,“ sõnas Pärna. „Intressimäärade kiiret alanemist, ammugi jõudmist ülemöödunud aasta suve tasemele, pole praegu kindlasti loota ja see mõjutab negatiivselt ka meeleolusid kinnisvaraturul,“ märkis ta. „Aprilli algusest leevendas Eesti Pank laenuvõime hindamise tingimusi, mille tulemusena kasvas laenuvõtjate maksimaalne võimalik laenusumma, kuid selle erilist mõju kinnisvaraturu aktiivsusele praegu veel märgata ei ole,“ lisas Pärna.

Notarite kõigi ametitoimingute ja teenuste maht on aastases võrdluses jäänud sisuliselt samale tasemele, langedes umbes 0,5% võrra. Kui mullu esimesel poolaastal tegid notarid 166 073 ametitoimingut, siis tänavu oli neid 165 177. Toimingute või tehingute kaugtõestamine videosilla vahendusel on aga aastases võrdluses kasvanud ja kokku toimus tänavu esimesel poolaastal 25 360 kaugtõestamist, mida on 13% võrra rohkem, kui mullu samal ajal.

Notarite Koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, mis on asutatud 1. novembril 1993 notariaadiseaduse alusel notarite ühendamise eesmärgil. Notarite Koja liikmeteks on kõik ametisse nimetatud notarid. Praegu töötab Eestis kokku 86 notarit ja notariteenus on kättesaadav kõigis maakondades.