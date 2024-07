PILDID Paidesse jõudsid ruuporid, mille poolt tekitatud heli kaigub ohutussõnumina üle linna

Päästeameti Lõuna regiooni kommunikatsioonijuht Marek Kiik selgitas, et sireenidega kaetakse kogu linna tiheasustus, mille täpsem leviala avalikustatakse siis, kui sireenid on paigaldatud. „Ohusireenide võrgustiku tehnoloogilise poole loomise eest vastutab Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus, kelle kinnitusel Paides on sireenide paigaldus töös ja saab juuli lõpuks paigaldatud,” vahendas ta.