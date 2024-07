Paides toimub rahvusvaheline konverents

Murtud Rukkilille Ühingu esimees Enno Uibo lausus, et konverentsi pealkiri on kantud mõttest, et kannatanud on nii sõdur lahinguväljal kui ka represseeritu. „Nende erinevus seisneb vaid selles, et sõduril on oma kaitseks kasutada relv, kuid represseeritu peab leppima oma väärikusega. Nagu sõdur mõistab teise sõduri kannatusi, mõistavad represseerimise ohvriks sattunud teiste represseeritute valu. Ja seda vaatamata sellele, millisel maal represseeritu asub. Valu ja kannatused ei tunne piire. Eesti, Läti ja Leedu represseeritute ühingud on teinud pikalt koostööd, jaganud üksteisega oma mälestusi, kogemusi, rääkinud muredest-rõõmudest, tulevikust ning püüdnud lahti mõtestada, mis siis ikka meiega juhtus. Meid seovad sarnane ajalugu ja elulaad, kuid ka sarnased kannatused okupatsiooniaegadel.“