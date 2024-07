Maakoolidel on eeldust saada kogukonna tõmbekeskusteks

Arenguseire keskus toob lühiraportis välja, et 26 protsenti Eesti koolidest ja 68 protsenti lasteaedadest on praegu monofunktsionaalsed. Kohalike omavalitsuste lõikes on kolme või enama teenusega kooli- ja lasteaedade poolest enim silma paistmas väikesaared ja äärepiirkonnad ning Tallinna lähedal paiknev Raasiku vald. Tallinnas on aga iga kolmas kool monofunktsionaalne.