Läänemets lubas seista pensionide säilimise eest

Sotsiaaldemokraadid arutasid laupäeval toimunud volikogul nädal aega kestnud koalitsioonikõneluste ja seal väljakäidud ettepanekute üle. Volikogu toetas erakonna senist eesmärki seista eelkõige tööinimese toimetuleku eest ning et täiendav koormus eelarve kordasaamiseks nii võimalike kärbete kui ka maksutõusude näol, aga ka kaitsekulude katmiseks, peab jaotama ühiskonnas õiglasemalt.

"Me oleme sel nädalal toimunud kõnelustel suutnud põhimõtteliselt kokku leppida nii mõneski positiivses arengus," kommenteeris Läänemets. "Riigikaitse kõrval panustame palju siseturvalisusesse, suurendades piirivalve relvastust, ei kärbi politseid, päästet ega häirekeskust ning alustame droonimüüri ehitamisega, et meie inimesed tagalas oleks kaitstud. Ka elamupoliitikas saame teha hoogsamaid samme, et oma kodu muutuks noortele peredele ning kogukonnas vajalikele spetsialistidele taas kättesaadavaks. Töökohtade loomiseks ja majanduse elavdamiseks üle Eesti suuname suurettevõtete toetusi eelkõige väljapool kuldseid ringe."