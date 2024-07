Mõisahoone ilme muutub tasa ja targu

Suve keskpaigaks on asjad aga jõudnud nii kaugele, et vähemalt üks töömees saab lähipäevil mõisas töödega alustada. See on ahjumeister, kes hakkab üles ehitama mõisa kolmandal korrusel asuvat ahju. Vana ja oma aja ära elanud soojuskolle lammutati. «Tegemist on lihtpottahjuga, meister ehitab vana asemele uue, see peaks suve jooksul valmis saama,» selgitas Roosileht.