Türi vallavolinik: lühikesed plaanid on toonud pikaajalise rahapuuduse

Majandusaasta-aruannet, mis ühtlasi sisaldab tegevusaruannet, oli kurb lugeda. Plaanitud tegevuste osas kajasid läbi fraasid nagu "ei toimunud", "ei teostatud", "ei ole korraldatud". Tundub, et arengukava ja selle plaanid on lihtsalt unistuste kogum ja suunatud vallakodanike rahustamiseks või siis aktiivse tegevuse imiteerimiseks. Eesti vanasõnagi ütleb, et suu tuleb seada sekki mööda. Praegu tundub, et plaanid kirjutatakse lihtsalt ritta, et erinevaid huvigruppe rahustada, teenida avalikkuse toetust. Aga päris plaane justkui ei ole, sest tõmmeldes loodetakse üksnes saada raha erinevatest projektidest, sest endal seda lihtsalt ei ole või on ette ära elatud. Milleks meile kava, mida täita ei suudeta? On tegevusi, mis tõesti nõuavad suuremat rahasüsti ja rahadega ümberkäimine on Türi vallas kehvasti, kuid seal oli paljutki, mille osas on vaja peamiselt pealehakkamist ja tegutsemist. Näiteks haridustöötajate motivatsioonipaketti koostamine, ringijuhtide töö tasustamise diferentseerimise alustes kokku leppimine, organisatsioonide ümberorganiseerimised sisukama teenuse pakkumiseks jne. Kui me oleme milleski kokku leppinud, selle kirja pannud ja allkirjastanud, siis volikogu liikmena ja vallakodanike esindajana ootan, et kokkulepitud tegevusi täidetakse.