Talunik: teeme seda lapselaste pärast

Türi vallas asuva Takkasaare talu perenaine Aivi Kuutok meenutas, et esimest korda lõid nad avatud talude päeva raames oma koduuksed valla 2012. aastal. Siis toimus see üksnes Järvamaal ja alles hiljem kasvas sellest välja üleriigiline üritus. „Kaks aastat on vahele ka jäänud, siis käisime ise teiste talusid uudistamas,“ sõnas ta.