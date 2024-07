Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Oktoobrikuus algasid Roosna-Allikul suured puurimistööd, mis pidid esialgu kestma aprillini. Selles ajavahemikus pidanuks valmima viis 500 meetrit sügavat auku, kust saab edaspidi ammutada süsinikneutraalset toasooja, mille hind on praegusega võrreldes võib-olla kaks korda odavam. Märtsis siiski selgus, et keeruka geoloogilise ehituse tõttu lükkub puurtööde valmimis­kuupäev edasi. Nüüd on aga poolekilomeetrised augud valmis.