Jäneda ootab nädalavahetusel talupäevadele

Sel nädalavahetusel on õige aeg riputada varna vikat, teha paus marja- ja seenekorjamises ning lubada endale enne viljakoristust paar päeva mõnusat ajaviitmist Jänedal. Eesti Talupäevad on olnud pikima traditsiooniga suurüritus Eestis, tänavu toimub see 33. korda.