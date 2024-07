Paide-Nummela malematši võitis Paide

Paide maleklubi võõrustas Eesti-Soome sõprusmatši males ning klubi eestvedaja Priit Värk selgitas, et kuigi lõpptulemus oli ühepoolne, olid mängud tegelikult tasavägised. "Meie meeskond oli väga tugev, sest mitmed parimad Paide maletajad, kes elavad nüüd mujal, tulid kunagise kodulinna eest võistlema," märkis ta.

Värk rääkis, et matši korraldamise initsiatiiv tuli Nummelast, kus endine Paide maletaja Kaspar Kool on juba tosin aastat elanud ja mänginud kohalikega malet. "Tema ettepanekul ja eestvedamisel saigi tore suvine malepäev korraldatud," täpsustas ta.

Värk tõstis esile, et matš toimus klassikalises males, kus partii ajalimiidiks oli 1 tund ja 30 minutit. "Isiklikult mängisin nii pika ajakontrolliga malet viimati keskkooli alguses," meenutas ta.

Priit Värk märkis, et päeva teises pooles jätkus üritus individuaalse kiirturniiriga, kus lisaks malematšis osalenutele tuli võistlejaid veelgi juurde. Nii osales turniiril kokku 16 maletajat.

Värk rõõmustas, et kiirturniiril osalesid lisaks Paide maletajatele ka mängijad mujalt Eestist, kellest paljud treenisid veerandsada aastat tagasi legendaarse Paide maletreeneri Hillar Hanssoo käe all. "Turniir oli meeleolukas ja korraldajaile tuli meeldiva üllatusena, et kesksuvel osales koguni 16 malesõpra. Nii palju osalejaid pole meie Paide võistlustel ammu olnu. Tase oli ühtlane ja pinget esikoha osas jagus viimase vooru viimaste sekunditeni," rääkis ta.