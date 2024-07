Järva naistel seisab ees aasta raskeim katsumus

Sel nädalavahetusel toimub Harjumaal Lahemaa rahvuspargi piirkonnas Loksa linna ja Kuusalu valla aladel Naiskodukaitse traditsiooniline koormusmatk, mis on organisatsiooni aasta kõige raskem sõjalissportlik võistlus. Kannatusterohke rada on ligi 70 kilomeetrit pikk ning selle läbimiseks on aega 36 tundi, mille jooksul tuleb teha arvukalt ülesandeid. Rajale lähevad ka Järva naised ning esmane eesmärk on eelkõige võistelda iseendaga.