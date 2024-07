YOOKi kaerajoogitehase majaesises parklas aadressil Viljandi maantee 11a asub nüüdsest kaks elektriautode laadijat võimsusega 22 kW. AS-i YOOK Production tegevjuhi Katre Kõvaski sõnul on kaerajookide tootja keskkonnasõbralike initsiatiivide tulihingeline toetaja.

„Suur rõõm on avada just YOOKi tehase kodulinnas Türil uus avalik laadimispunkt, mida saavad kasutada nii kohalikud, läbisõitjad kui ka külalised. Otsustasime pakkuda laadimisvõimalust koostöös Alexelaga, mis on Eesti kapitalil tegutsev energeetikaettevõte, mis jagab keskkonnahoiu ning planeedisõbralikkuse osas YOOKiga samasuguseid väärtuseid,“ ütles Kõvask.