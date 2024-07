GALERII Kabalas jutustati tantsides ja lauldes oma lugu

Kabala laulu- ja tantsupeo pealavastaja Ave Avamere ütles, et seekordses peos oli nii traditsioone kuika uutmoodi lähenemist. "Kindel tava on ikka olnud, et laulukaare alla tullakse rongkäiguga. Tänavu osales peol 22 laulu-, pillimängu ja tantsukollektiivi ning rongkäik sai päris pikk," sõnas ta.