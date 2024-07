HOIATUS Ilm läheb hulluks

Eeloleval ööl on pilves ilm. Sajab vihma ja kohati on äikest. Sadu on mitmel pool tugev. Tugevneb loode- ja põhjatuul, Ida-Eestis põhja- ja kirdetuul 5-12, puhanguti kuni 18, äikesega võib kaasneda tugevamaid puhanguid, Liivi lahe ääres 15-20, puhanguti kuni 27 m/s. Õhutemperatuur on 13..18°C.