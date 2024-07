Pipi-Liis Siemann: kaitstud ja kindel riik meie maksude eest

Kuid laen ei ole tuluallikas, laen on kuluaugu kate. Eesti riigi võlakoormus kasvab Euroopa Liidus kõige kiiremini ja see pole enam kõige väiksem. Jutt, et võlgu võib elada lõputult, ei ole tõsi – Kreeka kogemuse näitel tuleb ühel hetkel hakata ikkagi puudujääki vähendama ning mida kaugemale otsused lükata, seda valusamad need on.